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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. Çeber, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Vali Çeber, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Anadolu Ajansı'nın bu işi çok iyi oturttuğunu belirtti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA\'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı
03.01.2024 - 16:08,
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Çeber, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ile Erçin Ertürk'ün "Yıkım", yaşamda Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", sporda Emin Sansar'ın "Yumruk" ve Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy veren Çeber, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri", Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğraflarını oyladı.

Vali Çeber, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı yine güzel işler çıkarmış. Tek bir karede sayfalarca kitabın, dakikalarca görüntünün veya saatlerce sohbetin anlatabileceği şeyleri anlatıyor fotoğraflar. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çok zorlandım seçerken. Deprem fotoğrafları beni çok zorladı. Beni yine o günlere götürdü. Koordinatör vali olarak çalıştığım Nurdağı gözümün önünden geçti tekrar. Rabbim o acıyı bize bir daha yaşatmasın. Fotoğraf özel bir sanattır. Özellikle Anadolu Ajansı bu işi çok iyi oturttu. Sadece ülkemizde değil dünyada da o yıla damga vuran çok güzel fotoğraflar çekiyor, o anlamda kendilerini tebrik ederim."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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