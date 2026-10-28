Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

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Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlanıyor
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Özgüler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından ilkokul öğrencileri tarafından zeybek gösterisi yapıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Tarihi Maraş Kalesi'nden 21 pare top atışı yapıldı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ömer Kalaylı ve 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 108. yıl dönümü de kutlandı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, deftere yazdığı mesajda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve kahraman gazileri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Osmanbey Şehitliği'nde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve 21 pare top atışı yapıldı.

Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haluk Edem ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: AA
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