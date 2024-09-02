Gaziantep ve Şanlıurfa'da Uyum Haftası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep ve Şanlıurfa'da Uyum Haftası Başladı

Gaziantep ve Şanlıurfa\'da Uyum Haftası Başladı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Çocuklar, velileriyle birlikte okula gelerek sınıflarında tanışma ve uyum derslerine başladılar.

02.09.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi.

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda sıralar balonlarla süslendi.

İlk derste çocuklar, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanıştı.

Kentte okul öncesi 33 bin 390 ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi 64 bin 375 öğrenci, uyum derslerine başladı.

Bazı veliler, çocuklarını sınıf kapısı önünde bekledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 139 bin 902 okul öncesi ve birinci sınıf öğrencisi okulla tanıştı.

Haliliye ilçesindeki Türk Anneler Derneği Rasime Polat İlkokulu'na aileleriyle gelen minikler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sıralarına oturan öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle tanıştı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, gaziantep, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Şanlıurfa'da Uyum Haftası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ve Şanlıurfa'da Uyum Haftası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement