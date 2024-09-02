Gaziantep ve Şanlıurfa\'da Uyum Haftası Başladı

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Gaziantep ve Şanlıurfa'da, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi.

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda sıralar balonlarla süslendi.

İlk derste çocuklar, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanıştı.

Kentte okul öncesi 33 bin 390 ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi 64 bin 375 öğrenci, uyum derslerine başladı.

Bazı veliler, çocuklarını sınıf kapısı önünde bekledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 139 bin 902 okul öncesi ve birinci sınıf öğrencisi okulla tanıştı.

Haliliye ilçesindeki Türk Anneler Derneği Rasime Polat İlkokulu'na aileleriyle gelen minikler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sıralarına oturan öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle tanıştı.