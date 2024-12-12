Gaziantepli Sanayiciler Suriye'den Umutlu - Son Dakika
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Gaziantepli Sanayiciler Suriye'den Umutlu

Gaziantep, Suriye'nin normalleşmesiyle Orta Doğu pazarına erişim ve ihracat yollarını yeniden açmayı hedefliyor.

12.12.2024 11:46
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Gaziantepli sanayiciler, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de normalleşme süreciyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin Suriyelilere 13 yıldır ev sahipliği yaptığını söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin bölge için stratejik kararların alınacağı bir dönüm noktası olduğunu belirten Yıldırım, Suriye'nin normalleşmesinin komşu ülkelerin de yararına olacağını ifade etti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra ihracat yollarımızın da güvenliği yeniden tesis edilmelidir. Suriye iç savaşı öncesinde Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ihracatımız Suriye üzerinde oluşturulan hattan yapılıyordu. Bu hattın yeniden hayata geçirilmesi ihracatçımızın lojistik maliyetlerini aşağı çekerek rekabet gücüne olumlu yansıyacaktır. Öte yandan büyük ölçüde yanmış, yıkılmış olan Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma, inşaat faaliyeti başlayacağını biliyoruz. Önemli bir iş ve istihdam potansiyeli taşıyan bu süreçte Gaziantep'in rolü de mühim olacaktır. Bu sürecin itidalle takip edilmesi ve sürecin sonunda nasıl bir durum oluşacağını dikkatle gözlemlemek gerekmektedir."

Lojistik maliyetleri düşecek

Suriye'nin güneyindeki pazara sanayicilerin kara yoluyla gidemediğini, mecbur kaldıklarında deniz yolunu kullandıklarını, bunun da hem teslimat sürelerini uzattığını hem de büyük maliyetlere neden olduğunu belirten Yıldırım, "Tek gümrükten transit geçişlerin yani Ürdün'e, diğer ülkelere transit geçişler için Suriye hattının açılması bizim için çok önemli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantepli Sanayiciler Suriye'den Umutlu - Son Dakika

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