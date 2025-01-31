Gaziemir\'de 16 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 16 farklı suçtan toplam 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.K. (41), polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün Gaziemir ilçesinde çalışma yaptı. Yapılan kontrolde durdurulan bir şüphelinin 'silahlı tehdit' ve 'yağma' gibi 16 farklı suçtan toplam 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)