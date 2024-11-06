Gaziemir'de Ekmek Üretimine Yoğun Denetim - Son Dakika
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Gaziemir'de Ekmek Üretimine Yoğun Denetim

Gaziemir Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetimler gerçekleştiriyor. İşletmelerin hijyen koşulları ve ürün gramajları kontrol ediliyor, eksiklikler tespit ediliyor ve işletme sahiplerine uyarılarda bulunuluyor.

06.11.2024 09:45  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek üretimi yapan fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Gaziemir Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yapılan denetimlerine devam ediyor. Belediyenin zabıta ekipleri ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerine çalışmaları gerçekleştiriyor.

İşletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını ve ürünlerin gramajını kontrol eden ekipler, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda üretim alanlarında eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı. Denetim ekibi, eldiven, bone ve kolluk takmaları konusunda çalışanları uyardı.

El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan ekipler, temizlik kurallarına uyulmasına dikkat çekti. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden, müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi. Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, gıda üretimi yapan tüm işletmelerde yürüttüğü denetimler aralıksız devam edecek.

Kaynak: ANKA

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