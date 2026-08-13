Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Gaziemir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Polis, İzmir Gaziemir'de düzenlediği operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ve 1 şüpheli yakaladı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin ev ve depoya düzenlediği operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli O.G.'nin uyuşturucu maddeleri sakladığı ikamet ile depo adresi belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; şüphelinin evinde 966, depoda ise 8 bin 218 sentetik ecza olmak üzere toplam 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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