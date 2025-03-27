Gazilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Duygulandıran Armağan

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek şehit aileler ve gazilerin yaklaşan Ramazan Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı. Ziyarette Başkan Tugay'a babası gazi Cemal Tugay'ın anısına hazırlanan bir tablo hediye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesi İzmir'deki şehit yakını ve gazi derneklerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor. Başkan Cemil Tugay, Karşıyaka'da bulunan Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay ilk olarak Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği'nde, Dernek Başkanı Yüksel Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek tüm şehit polis ailelerinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tugay'ı duygulandıran hediye

Başkan Tugay ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile buluştu. Ziyarette Dernek Başkanı Recep Doğru, Başkan Tugay'a Karşıyaka Belediyesi döneminden bu yana şehit aileleri ve gazilere verdiği destekler nedeniyle özel bir hediye verdi. Başkan Tugay'ın 2020 yılında vefat eden Kıbrıs Gazisi babası Cemal Tugay'ın anısına hazırlanan ve dernek binasına da asılan tabloda "Yanınızda olacağım diyerek şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin sorunlarıyla bizzat ilgilenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ederiz" ifadeleri ve Başkan'ın dernek yönetimiyle bir araya geldiği fotoğraflara yer verildi

"Sizlere hizmet etmek benim için mutluluk"

Gazilerin Ramazan Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutlayan Başkan Tugay, "Sizlere birlikte olmak, sizlere hizmet etmek benim için büyük bir mutluluk. Her zaman, her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi. Başkan Tugay'a ayrıca ay yıldızlı Türk bayrağının yer aldığı plaket hediye edildi.