Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Aziz İhsan Aktaş'a Etten Duvar Örüldü, Adliyenin Işıkları Söndürüldü

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tutuksuz yargılanan Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe, "Burada sanık olarak bulunmamın tek iyi yanı 14 aydır ilk defa, yaklaşık 15 saattir eşimle aynı yerde bulunmak… Şu an halimden gayet memnunum" dedi. Duruşma yarın devam edecek. Duruşma bitiminde Aziz İhsan Aktaş'ın gazetecilere görüntü vermemesi için korumaları etten duvar ördü, adliyenin ışıkları söndürüldü.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından tefrik edilen Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Duruşma, ilk olarak cezaevinde felç geçirdiği halde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan Aksoy, oturarak savunma yaptı. Aksoy'un çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner'in savunmasına geçildi. Aydöner'in de çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.

Aradan sonra Bahçetepe'nin savunması dinlendi. Çapraz sorgusu ve avukatlarının savunması sona erdikten sonra etkin pişmanlıkçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, savunma yaptı. Çapraz sorgusunda sonra avukatı konuştu.

"BU DOSYA İBB DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLSİN"

Aktaş'ın avukatı Özer İncegül "Sayın Başkan, burada dört asıl sanık İBB davasında da sanık olarak yer alıyor. Dosyanın, İBB davası ile birleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

AKTAŞ'IN ORTAĞI: BEN KİMSEYE RÜŞVET VERMEDİM

Aziz İhsan Aktaş'ın ortaklarından "rüşvet vermek" ile suçlanan Gürkan Dölekli, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dölekli, rüşvet iddialarını reddetti ve "Kesinlikle üstüne basarak tekrarlıyorum ben kesinlikle kimseye rüşvet vermedim. Ben o tarihlerde İngiltere'ye uçtum. Uçuş bilgileri mahkemeye sundum" dedi.

Dölekli, "Ne Baki Aydöner'e Ne Seza Büyükçulha'ya ne de Erdal Celal Aksoy'a para vermedim" diye devam etti.

"14 AYDIR İLK DEFA EŞİMLE SAATLERDİR AYNI YERDEYİM, HALİMDEN MEMNUNUM"

Daha sonra, Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe'nin beyanı dinlendi. Bahçetepe, üzerine atılı suçlamaları reddederek şunları söyledi:

"Babamın aldığı aracı kullanmamın neden dava konusu edildiğini anlayabilmiş değilim."

Babam, eşim cezaevinde olduğu için 'Eşin gelene kadar benim himayemdesin,' dedi.

Hala babamın verdiği parayı ve kredi kartını kullanıyorum; bunun nasıl bir suç oluşturabileceğini anlamıyorum.

Babamın parasını ve bana tahsis ettiği aracı kullanmam nasıl suç olabilir?

Burada sanık olarak bulunmamın tek iyi yanı 14 aydır ilk defa, yaklaşık 15 saattir eşimle aynı yerde bulunmak. Şu an halimden gayet memnunum"

Salondaki izleyiciler Bahçetepe'nin bu sözlerini gülerek karşıladı.

Bahçetepe'nin avukatlarının ardından duruşma sona erdi. Duruşma, yarın tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam edecek.

AKTAŞ'A ETTEN DUVAR

Duruşma bitiminde Aziz İhsan Aktaş'ın gazetecilere görüntü vermemesi için korumaları etten duvar ördü, adliyenin ışıkları söndürüldü.

(SON)