Gaziosmanpaşa'da kaldırım taşıyla cama saldırdılar, kıramayınca patlayıcı bırakıp kaçtılar

İ İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin önüne içinde el yapımı patlayıcı bulunan paketi bırakıp kaçtı. Polis ekipleri paketi etkisiz hale getirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCE CAMA KALDIRIM TAŞI ATTILAR

Olay, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan iş yerinin önüne yaya olarak gelen şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin camına kaldırım taşı attı.

Camı kıramayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri ve içinde el yapımı patlayıcının olduğu paketi kaldırıma bırakarak olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ PAKETİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şüpheli paketi gören kişiler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak patlayıcı olduğu değerlendirilen paket üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen paket, muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.