Gaziosmanpaşa'da kaldırım taşıyla cama saldırdılar, kıramayınca patlayıcı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kaldırım taşıyla cama saldırdılar, kıramayınca patlayıcı bırakıp kaçtılar

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Olay, saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı. İş yerine yaya gelen 2 şüpheli, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin dükkanının camını kaldırım taşıyla kırmaya çalıştı. Bunu başaramayınca yanlarında getirdikleri paketi kaldırıma bırakıp uzaklaştı. Paketi fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen ekipler geniş güvenlik çemberi oluşturdu; el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen paket etkisiz hale getirildi.

İ İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin önüne içinde el yapımı patlayıcı bulunan paketi bırakıp kaçtı. Polis ekipleri paketi etkisiz hale getirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCE CAMA KALDIRIM TAŞI ATTILAR

Olay, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan iş yerinin önüne yaya olarak gelen şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin camına kaldırım taşı attı.

Camı kıramayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri ve içinde el yapımı patlayıcının olduğu paketi kaldırıma bırakarak olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ PAKETİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şüpheli paketi gören kişiler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak patlayıcı olduğu değerlendirilen paket üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen paket, muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
GaziosmanpaşaİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kaldırım taşıyla cama saldırdılar, kıramayınca patlayıcı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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