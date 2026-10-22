Gaziosmanpaşa'da park yeri tartışmasında zincirli saldırıya karışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da park yeri tartışmasında zincirli saldırıya karışan 3 kişi tutuklandı

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Gaziosmanpaşa'da park yeri tartışmasında sürücünün aracına sandalye ve zincirle saldırıldı, kolundan yaralanan sürücü şikayetçi oldu. Şikayetçi olduğu Kerem P. ve Emirhan E. ile birlikte 3 kişi silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı.

GAZİOSMANPAŞA'da park yeri ararken ters yönden gelen otomobildeki Kerem P. ve Emirhan E. ile 'yol verme' nedeniyle tartışan Muhsin S.'nin otomobiline sandalye ve zincirle zarar verildi. Kolundan yaralanan Muhsin S., şikayetçi olduğu Kerem P. ve Emirhan E. ile birlikte tutuklandı. Olayın ardından konuşan Muhsin S., "Kaçmamı engellemek için kendi araçlarıyla geri gelerek aracıma çarptılar" dedi.

Olay, 19 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bulunduğu sokağa gelen Muhsin S., otomobiliyle park yeri aradığı sırada ters yönden gelen otomobildeki Kerem P. ve Emirhan E. ile 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi üzerine araçlarından inen Kerem P. ve Emirhan E., otomobilin bagajından aldıkları sandalye ve zincirlerle Muhsin S.'nin aracına saldırdı. Camları kırılan otomobilin sürücüsü, koluna denk gelen zincir nedeniyle yaralandı. Geri manevra yaparak sokaktan uzaklaşan Muhsin S., darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek Kerem P. ve Emirhan E.'den şikayetçi oldu.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem P.'nin hakimlikteki sorgusunda zincirle kimseye vurmadığını, arkadaşını durdurmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Emirhan E. ise Muhsin S.'nin otomobili üzerine sürmesi üzerine can havliyle sandalye fırlattığını ancak sandalyenin araca zarar vermediğini savundu. Saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi olan Muhsin S. ise olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada otomobiline sandalyeyle vurulduğunu, aracının camlarının kırıldığını ve kendisine zincirle saldırıldığını belirterek kavga sırasında yumrukla yere düşürüldüğünü söyledi.

TARAFLAR TUTUKLANDI

Adli muayene raporlarını, fotoğrafları, görüntülere ilişkin inceleme tutanağını ve polis tutanaklarını değerlendiren hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle üç kişinin de 'silahla kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

'KAÇMAMI ENGELLEMEK İÇİN ARACIMA ÇARPTILAR'

Yaşanan olayın ardından konuşan Muhsin S., "Evime gittiğim sırada park yeri ararken karşı yönden gelen araca yol verdim. Buna rağmen bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. Ben de 'Niye küfür ediyorsunuz?' dedim. Bunun üzerine saldırmaya başladılar. Aracın camını kapatmaya çalıştım ama kapatamadım. Beni araçtan indirdiler. Kavga sırasında sandalye ve zincirle vurmaya başladılar. Dizime de darbe aldım. O sırada yoldan geçen bir kişi araya girdi. Ben de arabaya binip kaçmaya çalıştım. Aracı onların bulunduğu yöne çevirip geri geri uzaklaşmaya çalışırken ön cama ve aracın yan taraflarına zarar verdiler. Arabayı geriye çevirirken de arka camı kırmaya başladılar. Kaçmamı engellemek için kendi araçlarıyla geri gelerek aracıma çarptılar. Darp raporu aldım, Küçükköy'deki karakolda şikayetçi oldum. Bu kişileri hiçbir şekilde tanımıyorum. Ters yönden gelmelerine rağmen yol verdim, karşılığında hakarete ve saldırıya uğradım. İnsanlık yaptığım halde böyle davrandılar. Beni küçük düşürmeye çalıştılar" dedi.

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa3. SayfaOlaylarGüncelSuçSon Dakika

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