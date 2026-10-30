Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası yoldaki çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası yoldaki çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

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Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'ta sağanak sonrası kısmi çökme meydana geldi. İtfaiye ve zabıta ekipleri yaklaşık 1 metrekarelik alanda inceleme yaparak yolu bariyerlerle trafiğe kapattı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sağanak sonrası kısmi çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve belediye ekipleri, yaklaşık bir metrekarelik çökme alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, çökme meydana gelen yerin etrafına emniyet şeridi çekerek bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA
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