Gazipaşa\'da alkollü sürücüyle kaza: Bir ölü, bir yaralı

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde İsmail Y.'nin kullandığı otomobille, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Aziz Nural'ın (38) otomobili çarpıştı. Kazada otomobilden yola savrulan Nural hayatını kaybetti, yaralanan İsmail Y.'nin hastanedeki kontrolünde 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Anamur'dan Alanya istikametine ilerleyen İsmail Y. (22) idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobille akaryakıt istasyonundan yola çıkan Aziz Nural'ın kullandığı 35 NZ 085 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilden fırlayıp yaklaşık 30 metre savrulan Aziz Nural ile diğer sürücü İsmail Y., yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aziz Nural'ı sağlık ekibi Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bir çocuk babası Nural, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan İsmail Y.'nin hastanedeki kontrollerinde 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çarpışmanın ardından Nural'ın otomobilinin yaklaşık 25 metre savrulduğunu, diğer otomobilin ise kaza yerinden 70 metre uzakta durabildiğini tespit etti. Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.