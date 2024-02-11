Gazze Dayanışma Platformu Üyeleri İsrail\'in Saldırılarını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Gerçekleştirdi

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Kartal'da yürüyüş gerçekleştirdi.
Kartal Marmaray durağında başlayan yürüyüşte katılımcılar, "Çocuk katili İsrail", "Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz", "Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri", "Katil İsrail, katil ABD", "Soykırıma dur de" yazılı pankart açıp, Türk ve Filistin bayraklarını taşıdı.
Tekbir getirip sloganlar atarak yürüyüş yapan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Yürüyüşe çocuklar ve kadınlar da destek verdi.
Yürüyüşün sona erdiği Kartal Meydanı'nda Kuran-ı Kerim okundu.
Burada Gazze Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Türkmen, İsrail'in saldırılarının üzerinden 4 ay geçtiğini, Batı ve İsrail'in işbirlikçileri tarafından Gazze'nin sürekli bombalandığını söyledi.
Gazze'de bir soykırım yaşandığını, dünyada da Müslümanlara yönelik katliamlar yapıldığını vurgulayan Türkmen, şöyle devam etti:
"Mazlumların sesi, direnişin destekçisi olarak ibadet anlayışı içinde meydanlardayız. ABD, İngiliz, Fransız ve Almanların desteğiyle işgalci siyonist devlet, Gazze çukurunda insanlarımızı diri diri yakıyor. Ama buna rağmen Gazze'deki fiili direniş ve Gazze halkı, bütün imkansızlıklara rağmen, tonlarca atılan bombaya, açlığa, ilaçsızlığa karşı sivil direnişi destanlaşıyor. Filistinlilerin sivil hastanesini basıp yataktaki hastaları öldürüyorlar. Gazze'deki sivilleri tutuklayıp esir diye sergiliyorlar."
Gazze direnişinin artık insanlığın vicdanı haline geldiğini ifade eden Türkmen, "Gazze direnişi, küresel vahşi kapitalizme karşı ve onu besleyen Batılı dünya görüşüne, Batılı paradigmaya karşı, nasıl tavır alınacağının, adalet, özgürlük ve Kelime-i Tevhit sancağının nasıl yükseltileceğinin örnekliğini ve rehberliğini oluşturuyor. Bu öncelik vicdan sahibi dünya insanlığını meraklandırıyor, İslam'ı öğrenmeye sevk ediyor." diye konuştu.
Meydanlarda Gazzeli halkın sesi olmaya devam edeceklerini dile getiren Türkmen, Gazzelilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
Katılımcılar, açıklamanın ardından dağıldı.
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