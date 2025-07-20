Gazze'de 1 Milyon Çocuk Açlık Tehdidiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail makamlarının abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir milyon çocuğu aç bıraktığı uyarısında bulundu.

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan kısa açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ablukayla yol açtığı açlık krizine dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları Gazze'de sivilleri aç bırakıyor. Bu siviller arasında bir milyon çocuk var. Ablukanın kalkması gerekiyor, UNRWA'nın insani yardım olarak gıda ve ilaçları ulaştırmasına izin verilmelidir."

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 140 bin 980 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 66 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 939 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'e, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.