Gazze'de 119 Filistinli Hayatını Kaybetti

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??????? İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 3 günde 119 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 119 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.