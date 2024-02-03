Gazze\'de 17.000 Çocuk Refakatsiz veya Ayrı Durumda

Bir BM yetkilisi, "Bu istatistiklerin her birinin arkasında, bu korkunç yeni gerçeklikle yüzleşmeye başlayan bir çocuk var" dedi.
CENEVRE, 3 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde en az 17.000 çocuk şu anda ya refakatsiz ya da ebeveynlerinden veya akrabalarından ayrı durumda.
BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filistin Devleti İletişim Şefi Jonathan Crickx Cuma günü Kudüs'te yaptığı açıklamada, bu rakamın Gazze'de yerinden edilen 1,7 milyon kişinin yüzde birine tekabül ettiğini söyledi. Gazze, yaklaşık 2,3 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.
BM yetkilisi bu hafta Gazze'yi ziyareti sırasında 12 çocukla buluştuğunu ve bu çocuklardan üçünün bir ebeveynini kaybetmiş olduğunu söyledi.
Crickx, "Bu istatistiklerin her birinin arkasında, bu korkunç yeni gerçeklikle yüzleşmeye başlayan bir çocuk var" ifadelerini kullandı.
11 yaşındaki Razan'ın neredeyse tüm aile üyelerini kaybettiğini ve bacağının kesilmek zorunda kaldığını belirten Crickx, "Hala şoktaydı, rehabilitasyon hizmetlerinin mevcut olmadığı bir ortamda bir engellilikle yaşamayı öğreniyordu" dedi.
BM yetkilisi, gıda, su ve barınak eksikliği nedeniyle, akrabalarının fazladan çocuklara bakamadığını söyledi.
Crickx, Filistinli çocukların ruh sağlığının ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Çocuklar, bombalamaları her duyduklarında son derece yüksek düzeyde kaygı, iştahsızlık, uykusuzluk ve panik belirtileri gösteriyorlar.
BM yetkilisi, "UNICEF şu anda Gazze'deki neredeyse tüm çocukların, yani bir milyondan fazla çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor" dedi.
Crickx ayrıca, "Bu ruh sağlığı ve psikososyal desteğin geniş ölçekte sağlanmasının tek yolu ateşkes" diye konuştu.
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