Gazze\'de İsrail saldırılarında binlerce çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor

Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 17 bin Filistinli çocuğun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülme veya tutuklanmaları nedeniyle ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşadığını duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin orta kesimindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Sevabite, "Soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'nde 17 bine yakın Filistinli çocuk ailesiz yaşıyor, bu çocukların ailelerinden bazıları şehit oldu veya alıkonuldu, bazıları anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti." dedi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazetecinin öldüğünü aktaran Sevabite, hükümet ofisinin yaklaşık 7 bin kişinin de hala enkaz altında olduğunu belgelediğini söyledi.
İsrail'i, Gazze Şeridi'nde buldozerle yıktığı 13 mezarlıktan 300'den fazla ölünün cesedini çalmakla suçlayan Sevabite, İsrail'in onlarca ölünün hayati organlarını çalarak cesetlerini yok ettiğini, bir kısmını geri verdiğini ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki toplu mezarlara defnedildiğini aktardı.
Kuzey Gazze ilinde vatandaşların yediği un, pirinç ve hayvan yeminin tükenmesinin ardından kıtlığın artacağı konusunda uyaran Sevabite, Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerindeki barınma merkezlerinde bulunan 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yiyecek, su ve ilaç bulamadıkları için son derece zor bir hayat yaşadıklarına dikkati çekti.
Sevabite, yerinden edilmenin zorlu koşulları ve onlara yönelik hizmetlerin olmayışı nedeniyle 700 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulaşıcı hastalıklara yakalandığını belirtti.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail saldırılarında binlerce çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?