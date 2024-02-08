Gazze'de İsrail saldırılarında binlerce çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında binlerce çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor

Gazze\'de İsrail saldırılarında binlerce çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in saldırıları sonucunda yaklaşık 17 bin çocuğun ebeveynlerinden yoksun yaşadığını duyurdu. Ayrıca, binlerce çocuk ve yetişkinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların olduğu ve kıtlık nedeniyle zor bir hayat sürdüğü belirtildi.

08.02.2024 23:34
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Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 17 bin Filistinli çocuğun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülme veya tutuklanmaları nedeniyle ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşadığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin orta kesimindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Sevabite, "Soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'nde 17 bine yakın Filistinli çocuk ailesiz yaşıyor, bu çocukların ailelerinden bazıları şehit oldu veya alıkonuldu, bazıları anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti." dedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazetecinin öldüğünü aktaran Sevabite, hükümet ofisinin yaklaşık 7 bin kişinin de hala enkaz altında olduğunu belgelediğini söyledi.

İsrail'i, Gazze Şeridi'nde buldozerle yıktığı 13 mezarlıktan 300'den fazla ölünün cesedini çalmakla suçlayan Sevabite, İsrail'in onlarca ölünün hayati organlarını çalarak cesetlerini yok ettiğini, bir kısmını geri verdiğini ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki toplu mezarlara defnedildiğini aktardı.

Kuzey Gazze ilinde vatandaşların yediği un, pirinç ve hayvan yeminin tükenmesinin ardından kıtlığın artacağı konusunda uyaran Sevabite, Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerindeki barınma merkezlerinde bulunan 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yiyecek, su ve ilaç bulamadıkları için son derece zor bir hayat yaşadıklarına dikkati çekti.

Sevabite, yerinden edilmenin zorlu koşulları ve onlara yönelik hizmetlerin olmayışı nedeniyle 700 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulaşıcı hastalıklara yakalandığını belirtti.

Kaynak: AA

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