Gazze'de 4'ü kadın 5 Filistinli öldü, Filistin Dışişleri İsrail saldırısını kınadı - Son Dakika
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Gazze'de 4'ü kadın 5 Filistinli öldü, Filistin Dışişleri İsrail saldırısını kınadı

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Filistin Dışişleri, Gazze kentinin batısında bir eve düzenlenen ve 4'ü kadın 5 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırısını kınadı. Açıklamada saldırıların sürmesi, yardımların engellenmesinin tehcir niyetini yansıttığı, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "savaş suçlarını" sürdürmesi ve insani yardımların girişini engellemesinin Filistinlileri tehcir etme niyetini yansıttığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kentinin batısında sabah saatlerinde bir eve düzenlenen ve 4'ü kadın 5 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail saldırısı kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırının "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların" devamı olduğu vurgulanarak saldırıların sürdürülmesi ve kıtlığa rağmen insani yardımların girişinin engellenmesinin "tehcir niyetini yansıttığı" ifade edildi.

Bakanlık, bu uygulamaların, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucu ülkelerin gerilimi sona erdirmeye yönelik çabalarını baltaladığına dikkati çekti.

Açıklamada, uluslararası topluma hesap verebilirlik mekanizmalarını devreye sokarak cezasızlığa son verilmesi, saldırıların kapsamlı ve kalıcı şekilde durdurulması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye kısıtlama olmaksızın ulaştırılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ABD yönetimine, "sorumluluklarını üstlenerek sivillerin hedef alınmasını durdurmak için derhal ve etkili şekilde harekete geçmesi" çağrısında bulunuldu. Washington yönetiminden, İsrail'in ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymasını ve Filistinlilerin korunmasını sağlaması istendi.

Gazze'de 4'ü kadın 5 Filistinli, bu sabah İsrail'in Gazze kentinin batısındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 1445 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 72 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana ise 74 bin 228 kişi yaşamını yitirdi, 175 bin 188 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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