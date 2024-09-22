Gazze'de 990 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 990 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in saldırılarında 990 sağlık çalışanın öldüğünü açıkladı.

22.09.2024 00:16
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Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990'ı geçtiğini belirtti.

Ebu Ramazan yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür devam eden saldırıları neticesinde sağlık alanındaki kayıplara ilişkin güncel verileri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını hedef aldığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Ebu Ramazan, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Filistin, aralarında uzman doktorlar, hemşireler, ilk yardım çalışanları ve idarecilerin de olduğu 990'dan fazla sağlık personelini kaybetti." ifadesini kullandı.

Ebu Ramazan, İsrail güçlerinin, Filistin topraklarında 300'den fazla sağlık çalışanını alıkoyduğu, çok sayıda hastaneyi yerle bir ederek hizmet dışı bıraktığı, 130 ambulans aracının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in sağlık alanında çalışanları hedef almasını kınayan Ebu Ramazan, "işgal güçlerinin uluslararası kanunları ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını" vurguladı.

Ebu Ramazan, uluslararası topluma ve insani ve sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası örgütlere seslenerek, Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi, her türlü sağlık desteğinin Gazze'ye girmesi ve yüzlerce yaralı ve hastanın tedavi görmek üzere yurt dışına çıkması için sınır kapılarının açılması amacıyla İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail ordusunun, bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 990 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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