Gazze'de Açlık Faciası: Anneler Çocukları İçin Yardım Bekliyor

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası, Filistinlileri, en temel insan hakkı olan "yaşamak" için bile mücadeleye mecbur bırakırken anneler çocuklarının açlıktan ölmemesi için dünyadan yardım istiyor.

Gazze'de İsrail'in dayattığı ve artık bir olguya dönüşen "açlık" çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Gazze'de 1 günde 18 kişinin açlıktan ölmesi ve şu ana kadar açlıktan ölenlerin sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya yükselmesi bunu ortaya koyuyor.

Gazze açlıktan ölürken, tonlarca gıda Refah Sınır Kapısı'nda bekletiliyor

Refah Sınır Kapısı'nın öbür tarafında Gazze halkına 3 ay yetecek kadar gıda depolarda ve tırlarda beklerken, Gazzeliler bir parça ekmeğe ulaşabilmenin mücadelesini veriyor.

Gazze kentinin orta kesimindeki El-Vahde Caddesi'nde bir hayır kurumunun yemek dağıtımı sırasında kaydedilen görüntüler, insan onurunun düştüğü noktayı gözler önüne serdi.

Kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden her yaş grubundan Filistinli, bir kap yemek alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Yemek kuyruğundaki Filistinli kadınlar, çocuklarını doyurabilmek için buna mecbur olduklarını dile getirerek ve dünyaya yardım çağrısında bulundu.

"Bütün gece açlıktan çocukların gözlerine uyku girmiyor"

Gazze'de yaşama hakkı elinden alınan, sözde yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ateşiyle can veren, bir kap yemek alabilmek için saatlerce beklemek ve birbirleriyle yarışmak zorunda bırakılan Filistinliler için artık eğitim, barınma, sağlık gibi temel insani haklar ikincil plana atılmış durumda.

Yemek kuyruğunda AA muhabirine konuşan kadınlar da bunu teyit etti.

Bir kap yemek alabilmek için saat 07.00'den saat 16.00-17.00'ye kadar kuyrukta beklediklerini söyleyen Henadi Ubeyd, "Çocuklarımız açlıktan ölüyor. Her gün bir öncekinden daha fazla açlık çekiyorlar. Bütün gece açlıktan gözlerine uyku girmiyor. Anne babalar ya vefat etti ya yaralandı ya da işsiz. Bu yüzden çocukların ihtiyaçları karşılanmıyor." dedi.

"Çocuklar için şu an eğitimden çok yemek yiyip hayatta kalmaları önemli"

Çocuklarının bir haftadır ekmek yemediğini ve her gün uykudan "ekmek istiyoruz" diye uyandıklarını anlatan Ubeyd, "Çocuklar için şu an eğitimden çok yemek yiyip hayatta kalmaları önemli. Eğitim denen bir şey kalmadı. Sabah kalkıyorlar karton ya da odun aramaya koyuluyorlar, bunları satıp yiyecek alıyorlar." diyerek Gazzelilerin yaşadığı acı gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Yiyecek bulabilmek için sokak sokak geziyor

İki çocuk annesi Lina Zürbetli de şeker hastası olan eşinin 3 gündür hastanede sadece serumla beslendiğini, çocuklarının ise 2 haftadır ekmek yemediğini ve sürekli aç olduklarını dile getirdi.

Zürbetli, "Oğlum gece açlıktan uyuyamadı. Yan çadırdaki komşumuz yiyecek getirdi gece onu yedi de ancak uyudu. Sürekli ekmek istiyorlar ben de ne yapacağımı bilemediğim için bir şeyler bulurum umuduyla sokaklarda başıboş geziyorum." dedi.

"Çocuklarımızın karnını doyurun yeter"

Dünyaya seslenen Filistin kadın, şunları söyledi:

"Biz artık çocuklarımızın eğitiminden vazgeçtik. Çocuklarımızın karnını doyurun yeter."