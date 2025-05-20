Gazze'de Açlık Krizi: 1,5 Yaşındaki Miyar Yaşam Mücadelesi Veriyor

İsrail'in 80 gündür sınır kapılarını kapalı tutarak halkı aç bıraktığı Gazze'de vücut kütlesinin neredeyse yarısını kaybeden 1,5 yaşındaki Miyar el-Arca, yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in, temel insani yardımlar ile yakıt girişine izin vermediği Gazze'de açlık krizi trajik bir hal almış durumda. Fırınların kapandığı, aşevleri ile yemek dağıtım merkezlerinden 68'inin bombalandığı Gazze'de, yetersiz beslenme özellikle anneleri ve çocukları etkiliyor.

Annelerin yetersiz beslenmesi, çocukların daha en başta doğum kusurlarıyla dünyaya gelmesine neden oluyor. Dünyaya gelenler ise bağırsak enfeksiyonlarına yakalanıyor, hızlı zayıflama ve kas kütlesi kaybına yatkın hale geliyor, zihinsel ve bedensel gelişimlerini tamamlayamıyor ve hatta hayatlarını kaybediyor.

Her gün 500 tıra ihtiyaç var

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk olmak üzere 57 Filistinli açlıktan öldü, yaklaşık 65 bin çocuk ise ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaklaşık 2,4 milyon insanın hayatının kurtarılması için Gazze'ye her gün 500 tır insani yardım ve 50 tır yakıt girmesi gerekiyor. Gazze'ye 80 günde 44 bin tır girmesi gerekirken giren sınırlı sayıdaki tır ise mevcut ihtiyacın ancak yüzde 0,02'sini karşılıyor.

Miyar, 4-5 aydır proteinli yemek yemedi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi, yetersiz beslenme teşhisi konan ve kısıtlı imkanlarla da olsa tedavi edilmeye çalışılan çocuklarla dolu.

Bunlardan biri de 12 kilodan 6 kilo 900 grama kadar düşen küçük Miyar. Akut yetersiz beslenme teşhisi konan ve buğday alerjisi olan Miyar, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle et, balık, sebze ve meyve gibi gıdalara erişemiyor.

Kızının yemesi gereken protein içerikli ürünleri bulamadıklarını, piyasadaki ürünlerin fiyatının da çok yüksek olduğunu kaydeden anne Esma, "Miyar, 4-5 aydır doğru düzgün bir yemek, et ya da süt ürünü yemedi." dedi.

Artık yürümeye ve konuşmaya gücü yok

Miyar'ın, kas kütlesinin önemli bir kısmını kaybetmesi ve aşırı kilo vermesi, onun yaşamsal faaliyetlerini de etkiliyor.

Kızının eskiden yüzünün dolgun olduğunu şimdi ise kemiklerinin sayıldığını, çünkü ayağa kalkacağı ve eski sağlığına kavuşacağı yiyecek bulamadıklarını anlatan Filistinli anne, "Kızım böyle değildi. Yetersiz beslenmeye yakalandığından beri konuşmayı, yürümeyi ve kardeşleriyle oynamayı bıraktı. Sürekli yüzüstü uyuyor. Kızımı kaybetmekten korkuyorum." diye konuştu.