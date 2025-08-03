Gazze'de Açlık Tehditi: 22 Bin Yardım Kamyonu Bekliyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Tehditi: 22 Bin Yardım Kamyonu Bekliyor

03.08.2025 14:54
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Filistin Hükümeti, İsrail'i insani yardım akışını engellemekle ve Gazze'de açlığı artırmakla suçladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, İsrail'i 22 bini aşkın insani yardım kamyonunun bölgeye girişini engellemekle ve 2 yıla yakın süredir devam eden saldırılarının bir parçası olarak kasıtlı şekilde Gazze'de "açlık, abluka ve kaos" yaratmakla suçladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "22 binden fazla insani yardım kamyonu halihazırda Gazze sınır kapılarında bekletiliyor. Bu kamyonların büyük bölümü BM'ye, uluslararası kuruluşlara ve çeşitli yardım organizasyonlarına ait. İsrail işgali, 2,4 milyondan fazla Gazzeliyi hedef alan soykırım politikalarının bir parçası olarak, bu yardımların girişini sistematik biçimde engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, devam eden abluka, sivillerin aç bırakılması ve yardım girişlerinin engellenmesi "uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal eden, tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak nitelendirilerek, İsrail'in yanı sıra sessiz kalarak veya dolaylı yoldan suç ortaklığı yapan ülkeler de kötüleşen insani felaketten, halkın gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasından sorumlu tutuldu.

Açıklamada, "Bekletilen tüm yardım kamyonlarının derhal, güvenli ve sürekli şekilde Gazze'ye girişine izin verilmesi, geçiş noktalarının koşulsuz olarak açılması ve sivillerin hayatını kurtarmak için yardım akışının vakit kaybetmeden sağlanması" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 175'e yükseldiğini kaydetmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehditi: 22 Bin Yardım Kamyonu Bekliyor - Son Dakika

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