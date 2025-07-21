Gazze'de Açlık ve Saldırılar: 19 Ölü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, kentte son 24 saatte açlık nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte 19 kişinin açlıktan öldüğünü belirten Berş, açlık kaynaklı ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

Berş, sözde yardım dağıtım merkezlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ise son bir günde 95 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

? ?- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.