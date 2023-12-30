Gazze\'de at ve eşek arabaları ulaşımın alternatifi haline geldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde at ve eşeklerin çektiği arabalar, İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası nedeniyle yolcu, yaralı ve cenaze taşıma araçlarına alternatif olarak kullanılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırıları ve uzun yıllardır devam eden ablukası nedeniyle araçlar caddelerden büyük ölçüde çekilirken ulaşım için at ve eşek arabaları kullanılmaya başlandı.

Yüzlerce Filistinli, savaş kaynaklı zorlukların bir kısmını hafifleten bu ilkel ulaşım araçlarını kullanmaktan başka çare bulamıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda onlarca ambulansı da direkt hedef aldığını belirtiyor. Dolayısıyla bu araçlar aynı zamanda İsrail'in saldırıları sırasında sayıları artan yaralı ve ölüleri hastanelere taşımak için de adeta bir kurtarıcı oldu.

Hayvanlar, fazla iş yükünden dolayı yorgun düşüyor

Filistinli genç Ebu Avvad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi sakinleri, saldırı günlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tek ulaşım aracı haline gelen bu araçlara bağımlı oldu." dedi.

Yakıt krizinden dolayı araç kullanılamadığına dikkati çeken Ebu Avvad, ulaşım için bu ilkel araçların kullanıldığını, yoğunluktan dolayı çoğu zaman atının yorgun düştüğünü dile getirdi.

Ebu Avvad, sözlerine şöyle devam etti:

"Atın yorulduğunu hissettiğimde ona zarar vermemek için çalışmayı bırakıyorum. Onsuz yapamam. O şu anda benim elim ayağım gibi."

Arpa ve saman fiyatlarında ciddi artış

Gazzelilerin mecbur kaldıkları at ve eşek arabalarına yoğun talep olduğunu ifade eden Ebu Avvad, ancak hayvanlar için arpa ve saman fiyatlarının da arttığını buna bağlı olarak taşıma maliyetlerinde de ciddi artış yaşandığını belirtti.

Ebu Avvad maliyetlerin artmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Saldırı nedeniyle bir kilo arpa ve samanın fiyatı yaklaşık 5 kat arttı. Fiyatı 5 şekelden (yaklaşık 1,40 dolar) 25 şekele ulaştı (yaklaşık 7 dolar). Kent ve mahalleler arasında hareket ederken hayvanların yaşadığı yorgunluktan bahsetmiyorum bile."

At ve eşek arabası kullanan Filistinli Adem er-Razi de yüksek maliyetli olmasına rağmen bu arabaların Gazze'de başlıca ulaşım aracı haline geldiğini aktardı.

Razi, "İsrail işgali üzerimizdeki boğucu saldırı ve ablukayı sürdürürken, Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların çoğu yok oldu. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için hayvanları ulaşım aracı olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Filistinli Razi, bu araçların İsrail'in vurduğu noktalardan ölü ve yaralı taşımak için de başlıca ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu ulaşım aracına sahip Muhammed Ahmed de at ve eşekleri besledikleri arpa ve samanın abluka nedeniyle pazarlarda tükenmek üzere olduğuna işaret etti.

Ahmed, "Gazze'ye arpa ve saman ithal ediliyor. İsrail saldırıları ve sınırların kapatılmasının üzerinden 80 günden fazla zaman geçti. Hayvan yemlerinde ciddi azalma oldu ve tükenmek üzere. Bu da arabaların hizmet dışı kalmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Filistinli Ahmed, at ve eşek arabalarının ulaşım maliyetinin fazla olmasının nedeninin de arpa ve saman fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 318 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.