Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yakın

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GAZZE, 22 Aralık (Xinhua) -- Filistin İslami Cihad hareketinden üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına yakın olduklarını ve şartlarının çoğunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, önerilen anlaşmanın çatışmaların kademeli olarak durdurulması ile İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini öngördüğünü belirtti. Yetkili, önerinin ayrıca nihai anlaşmada yer alan kapsamlı rehine takası ile Hamas ile İsrail arasındaki savaşa kalıcı olarak son verilmesi maddelerini içerdiğini ifade etti.

Yetkili, bazı ihtilaflı noktalarda henüz uzlaşı sağlanmasa da bunların nihai anlaşmaya varılması önünde büyük bir engel teşkil etmesinin beklenmediğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, İsrail'in yeni koşullar dayatmaması durumunda anlaşmanın yıl sonundan önce tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Yetkiliye göre 14 ayı aşkın süredir devam eden Gazze çatışmasına kalıcı çözüm bulunması için tüm taraflarda siyasi irade mevcut.