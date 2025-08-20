Gazze'de Ateşkes Çabaları İlk Adımlarını Attı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Söz konusu görüşmenin Abdulati'nin özellikle İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sürdürdüğü temasları kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Bakan Abdulati'nin Witkoff ile Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Witkoff'un daha önce sunduğu öneri doğrultusunda hazırlanan ve Hamas tarafından kabul edilen teklifin de konuşulduğu vurgulanan açıklamada, "Abdulati, İsrail'in bu öneriyi kabul etmesi ve mevcut krizi aşmaya dair maddeleri uygulamasının önemini teyit etti." denildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Abdulati, "ABD'nin sunduğu önerinin Hamas tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıkan fırsat, yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşa bir sınır getirilmesi için kullanılmalı. Önerideki 60 günlük geçici ateşkes süreci de savaşı bitirecek ve Filistin davası için adil bir anlaşmanın temellerini oluşturmak için fırsata dönüştürülmelidir." dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili de Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını dile getiren Abdulati, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere bölgesel konuları için çözüm yolunun askeri olmadığını ifade etti.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etmişti.

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktarmıştı.