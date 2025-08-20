Gazze'de Ateşkes Çabaları İlk Adımlarını Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Ateşkes Çabaları İlk Adımlarını Attı

20.08.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD temsilcisiyle Gazze'de ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Söz konusu görüşmenin Abdulati'nin özellikle İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sürdürdüğü temasları kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Bakan Abdulati'nin Witkoff ile Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Witkoff'un daha önce sunduğu öneri doğrultusunda hazırlanan ve Hamas tarafından kabul edilen teklifin de konuşulduğu vurgulanan açıklamada, "Abdulati, İsrail'in bu öneriyi kabul etmesi ve mevcut krizi aşmaya dair maddeleri uygulamasının önemini teyit etti." denildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Abdulati, "ABD'nin sunduğu önerinin Hamas tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıkan fırsat, yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşa bir sınır getirilmesi için kullanılmalı. Önerideki 60 günlük geçici ateşkes süreci de savaşı bitirecek ve Filistin davası için adil bir anlaşmanın temellerini oluşturmak için fırsata dönüştürülmelidir." dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili de Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını dile getiren Abdulati, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere bölgesel konuları için çözüm yolunun askeri olmadığını ifade etti.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etmişti.

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Çabaları İlk Adımlarını Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 21:14:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes Çabaları İlk Adımlarını Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.