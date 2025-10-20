Gazze'de Ateşkes İhlalleri: 97 Ölü - Son Dakika
Gazze'de Ateşkes İhlalleri: 97 Ölü

20.10.2025 03:16
Gazze hükümeti, İsrail'in ateşkes ihlallerinde 97 Filistinlinin öldüğünü ve 230'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail'in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail'in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler'i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.

Kaynak: AA

