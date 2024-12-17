Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İlerliyor

Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin gelinen son durumu değerlendirdi.

Miller, taraflar arasındaki görüşme trafiğinin verimli şekilde seyrettiğini kaydederek, "Farklılıkları azaltmak için diğer ara bulucularla çalışmaya devam ediyoruz. Taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD'li Sözcü, tüm iyimserliklerine rağmen halen anlaşma tamamlanana kadar kesin konuşamayacaklarını, bakanlık olarak bu konuda tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

"Bu son şartları kabul etmek ve ileri bir adım atmak Hamas ve İsrail'in sorumluluğunda olmaya devam ediyor." diyen Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgedeki son temaslarının önemine dikkati çekti.

Mısır ve Katar'ın da bir anlaşma için yoğun şekilde çalıştığını anlatan Miller, "Hiçbir şeyi geride bırakmıyoruz. Bu noktada yapabileceklerimizi zorluyoruz ve bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz." dedi.