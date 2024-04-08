Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

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KAHİRE, 8 Nisan (Xinhua) -- Gazze'de ateşkes sağlanması için Kahire'de yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilirken, ilgili tüm taraflar arasında temel hususlarda anlaşma sağlandı.

Mısır devlet televizyonu Al-Qahera News tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir haberde İsrail, ABD, Hamas ve Katar heyetlerinin birkaç saat içinde Kahire'den ayrılacağı ve Gazze'de ateşkes konulu istişarelerin önümüzdeki iki gün boyunca süreceği belirtildi.

Hamas liderleri ve Katar, Mısır ve ABD'den gelen heyetler Pazar günü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası konusunda müzakereler yürüttü.

Hamas dolaylı müzakerelerin önceki turlarında savaşın tamamen durdurulmasını talep ederken, İsrail ise yalnızca geçici bir ateşkesi kabul etmiş ve Hamas'ın yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesine izin verilmesi talebini reddetmişti.