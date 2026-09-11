Gazze'de ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı, 1 ölü 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı, 1 ölü 9 yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil yerleşim yerine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Saldırı, yerinden edilenlerin bulunduğu Mevasi bölgesindeki Es-Sumud kampını hedef aldı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde sivil yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil yerleşim yerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu Es-Sumud kampını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus'un birçok bölgesini daha topçu saldırılarla hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusunun dün Gazze kentine bağlı Derec Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1359 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 571 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı, 1 ölü 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:52:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı, 1 ölü 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement