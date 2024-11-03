GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynakları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik hava ve topçu bombardımanında en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Bombardımanda 42 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?