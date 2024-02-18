Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e yükseldi

Gazze\'de can kaybı 28 bin 985\'e yükseldi

İsrail'in saldırılarının aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e, yaralananların sayısı ise 68 bin 883'e yükseldi. İsrail ordusu, tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alıyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 127 Filistinli hayatını kaybetti, 205 Filistinli ise yaralandı.

18.02.2024 22:40
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- Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in saldırılarının aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e, yaralananların sayısı ise 68 bin 883'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgede her gün yeni bir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin yapılan son açıklamada, 7 Ekimden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e, yaralıların sayısının ise 68 bin 883'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan can kaybına ait rakamlara da yer verilirken, 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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