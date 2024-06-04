Güncel

- Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550'ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959'a yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550'ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.