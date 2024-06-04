Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

İsrail'in 242 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550'ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959'a yükseldi. Son 24 saat içinde İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği 7 saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi ise yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplamda 36 bin 550 kişi hayatını kaybetti ve 82 bin 959 kişi yaralandı.

04.06.2024 12:38
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- Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550'ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959'a yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550'ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi - Son Dakika
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