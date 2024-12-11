Gazze'de Can Kaybı 44,8 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44,8 Bine Ulaştı

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 44 bin 805'e yükseldi, son 24 saatte 19 ölü.

11.12.2024 15:00
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- Gazze'de can kaybı 44 bin 805'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 19 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 805'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 432 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 805'e, yaralı sayısının ise 106 bin 257'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 44,8 Bine Ulaştı - Son Dakika

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