Gazze'de Can Kaybı 51.495'e Ulaştı

- Gazze'de can kaybı 51 bin 495'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 495'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altından ise daha önce yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının 2 bin 111'e, yaralı sayısının ise 5 bin 486'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam 51 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği, 117 bin 524 kişinin yaralandığı kaydedildi.