Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Tamamlandı

BM, Gazze'nin kuzeyindeki aşı kampanyasının sona erdiğini, binlerce çocuğun aşılanamadığını açıkladı.

04.11.2024 21:16
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in kuşatması ve saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyasının, yaşanan ertelemenin ardından bugün sona erdiğini ancak binlerce çocuğa aşı yapılamadığını bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyinde Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sona erdi.

Kampanya kapsamında 94 bin çocuk aşılandı ancak binlerce çocuğa hala ulaşılamadı.

Gazze'de bir yıldır devam eden savaş, haftalarca süren kuşatma ve İsrail'in sürekli zorla yerinden etme talepleri ve bombalamaları aşılamada ciddi gecikmelere ve engellere neden oldu.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki tüm çocuklara ikinci ve son dozu ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Kasım'da X'ten yaptığı paylaşımda "Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de ertelenen çocuk felci aşılama kampanyasının yarın yeniden başlamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından 23 Ekim'de yapılan paylaşımda, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika

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