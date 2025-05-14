Gazze'de Çocuk Oyuncak Sanarak Patlayıcı Buldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kardeşiyle birlikte ekmek bulmak için dışarı çıkan 13 yaşındaki Muhammed Muammer Bekir, "oyuncak" sanıp çadıra getirdiği patlamamış mühimmat nedeniyle elinden oldu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombardımanı tüm şiddetiyle devam ederken, saldırı alanlarından kaçan sivillerin sığındıkları bölgelerdeki patlamamış roket ve mühimmatlar büyük tehdit oluşturuyor.

İsrail'in özellikle karadan girdiği bölgelerde geride bıraktığı patlamamış pek çok mühimmatın infilak etmesi ölümlere ve ağır yaralanmalara neden oluyor.

Ayrıca İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişini engelleyerek uyguladığı sistematik "aç bırakma" politikası, Gazze'deki Filistinlileri bir dilim ekmeğe, bir kap yemeğe muhtaç bırakıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde çadırda yaşayan Muhammed ile kardeşinin hayatı, ekmek bulmak için gittikleri komşu çadırdan "oyuncak" sanarak getirdikleri roket parçasının infilak etmesiyle kabusa döndü.

"Oyuncak patladı, sağ elim koptu"

Kardeşiyle ekmek bulmaya çıkan ancak patlamamış bir "oyuncak" bulan Muhammed, "Kardeşimle birlikte bu oyuncakla oynarız diye düşündüm. Sonra oyuncak patladı, sağ elim koptu. Sol elimde de parmağım yaralandı. Bizi Şifa Hastanesi'ne getirdiler. Kardeşim karnı ve bacağından yaralandı." dedi.

Patlama sırasında çocuklarının yanında olan, yüzünden ve başından yaralanan anne Tehani el-Arayişe, yaşadıkları açlığı ve ekmek arayışının onları getirdiği "sonu" ağlayarak anlattı.

"Çocuklarım açlıktan ölüyordu, 'Açız, ekmek istiyoruz' diye ağlıyorlardı"

4 çocuk annesi Tehani el-Arayişe, şunları söyledi:

"Çocuklarım açlıktan ölüyordu. 'Açız, ekmek istiyoruz' diye ağlıyorlardı. Ekmek bulmaları için onları komşuya gönderdim ama bulamadılar. Bir baktım ki bir roket parçası ile geri geldiler, 'Anne bu oyuncak' dediler.

Oğlum, 'Anne bu oyuncakla bütün çadırı aydınlatacağım' dedi. İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatlardan biriymiş, roket çıktı. Birden patladı. Kendimizi hastanede bulduk. Hepimiz mahvolduk. Büyük oğlumun eli gitti. Küçük oğlumun bacağının ameliyat edilmesi lazım. Sırtına da deri nakli yapılması gerekiyor."

Çocuklarının taleplerini karşılayamadığı için ölmek istiyor

Açlığın kendilerini yiyip bitirdiğini söyleyen acılı anne Arap ülkelerine seslenerek, "Savaşa ve açlığa dur desinler artık. Oğlumun suçu neydi ki elini kaybetti. Oğluma yeniden el takılmasını istiyorum. Çok bir şey değil, sadece oğlumun eskisi gibi kullanabileceği bir eli olsun istiyorum." dedi.

Gazzeli çocukların annelerinden ekmek istediklerini, annelerin ise "ekmek yok" diyerek onları susturduklarını anlatan Filistinli kadın, "Ben hem kendi halime hem de diğerlerine üzülüyorum. Bidonlarla su taşıyor, aşevlerinden yemek alıyoruz. Hayatımız böyle değildi. Bu hayattan usandım artık, ölmek ve kurtulmak istiyorum çünkü çocuklarımın taleplerini karşılayamıyorum." diye konuştu.

"Bu mühimmatların çoğu konserve veya oyuncak şeklinde. İsrail ordusu, bunları kasten bırakıyor ki halk yaralansın"

Şifa Hastanesi Tıbbi Direktörü Hasan eş-Şair, İsrail ordusunun özellikle karadan girdiği bölgelerde geride bıraktığı mühimmatların patlaması nedeniyle bugüne kadar çok sayıda kişinin yaralandığına dikkati çekti.

Şair, bu yaralanmaların özellikle güneye göç eden Filistinlilerin ateşkesin devam ettiği süreç içinde Gazze'nin kuzeyine dönmesiyle arttığına işaret etti.

"Bu mühimmatların çoğu et ve balık konservesi ya da oyuncak şeklinde oluyor. Bunların patlaması sonucu ölenler, gözlerini kaybedenler oldu. İsrail ordusu, bu mühimmatları kasıtlı olarak bırakıyor ki halk yaralansın. Yaralananlar da özellikle çocuklar ve yaşlılar oluyor." diyen Şair, halka yabancı cisimlere dokunmama çağrısı yaptıklarını söyledi.