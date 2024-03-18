UNICEF: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok yüksek olduğunu ve çocukların yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü belirtti. Gazze'de binlerce çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, enkaz altında kaldığı veya ebeveynlerini kaybettiği ifade edildi. Russell, Gazze'deki çocuk ölümlerinin dünya genelindeki çatışmalarda görülenden çok daha fazla olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki çocukların yaşadığı stres, keder ve korkunun uzun süreli etkileri olacağına dikkat çekti. Russell, Gazze'ye yapılan insani yardımların yetersiz olduğunu ve kara yoluyla yardım ulaştırmanın daha hızlı ve etkili olduğunu söyledi. UNICEF'in yaptığı sağlık taramasında, Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda akut yetersiz beslenmenin bir ayda ikiye katlandığı belirtilmişti.

18.03.2024 11:29
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor." dedi.

CBS televizyon kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olan Russell, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Gazze'de 13 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Russell, binlerce çocuğun da yaralandığını, enkaz altında kaldığını veya ebeveynlerini kaybettiğini söyledi.

Russell, Gazze'de yaşamını yitiren çocukların sayısının çok fazla olduğuna işaret ederek, "Dünya genelindeki neredeyse hiçbir çatışmada çocuklar arasında bu oranda ölüme şahit olmadık. Bu, gerçekten şok edici." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle maruz kaldıkları stres, keder ve korkunun çocuklar üzerinde derin etki bırakacağını belirten Russell, Filistinli çocukların bu etkiyi hayatlarının geri kalanı boyunca hissedeceğini vurguladı.

Russell, Gazze'ye havadan indirilen ve deniz yoluyla gönderilen insani yardımların yetersiz olduğunun altını çizerek, yardımları kara yoluyla ulaştırmanın daha hızlı ve etkili olduğunu kaydetti.

Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğuna ve korkunç acılar çektiğine işaret eden Russell, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor." dedi.

UNICEF: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuklardaki akut yetersiz beslenme bir ayda ikiye katlandı

UNICEF'in şubat ayında yardımcı kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği sağlık taramasında, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altında akut beslenme oranının ocak ayında yüzde 15,6 olduğu anımsatılan açıklamada, İsrail'in bölgeye gıda ulaşımını engellemesi sonucu bu rakamın kısa "sürede şaşırtıcı bir artışla iki katına" çıktığına dikkat çekilmişti.

Açıklamada, ayrıca İsrail ordusunun saldırılarının "geniş kapsamlı etkileri" ve yardım dağıtımına yönelik "süregelen kısıtlamalar" nedeniyle Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de çocuklardaki yetersiz beslenme sorununun hızla yayılarak "yıkıcı ve benzeri görülmemiş" düzeylere ulaştığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor - Son Dakika

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