UNICEF: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor." dedi.
CBS televizyon kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olan Russell, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekti.
Gazze'de 13 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Russell, binlerce çocuğun da yaralandığını, enkaz altında kaldığını veya ebeveynlerini kaybettiğini söyledi.
Russell, Gazze'de yaşamını yitiren çocukların sayısının çok fazla olduğuna işaret ederek, "Dünya genelindeki neredeyse hiçbir çatışmada çocuklar arasında bu oranda ölüme şahit olmadık. Bu, gerçekten şok edici." ifadesini kullandı.
Gazze'de yaşananlar nedeniyle maruz kaldıkları stres, keder ve korkunun çocuklar üzerinde derin etki bırakacağını belirten Russell, Filistinli çocukların bu etkiyi hayatlarının geri kalanı boyunca hissedeceğini vurguladı.
Russell, Gazze'ye havadan indirilen ve deniz yoluyla gönderilen insani yardımların yetersiz olduğunun altını çizerek, yardımları kara yoluyla ulaştırmanın daha hızlı ve etkili olduğunu kaydetti.
Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğuna ve korkunç acılar çektiğine işaret eden Russell, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor." dedi.
UNICEF: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuklardaki akut yetersiz beslenme bir ayda ikiye katlandı
UNICEF'in şubat ayında yardımcı kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği sağlık taramasında, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı ifade edilmişti.
Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altında akut beslenme oranının ocak ayında yüzde 15,6 olduğu anımsatılan açıklamada, İsrail'in bölgeye gıda ulaşımını engellemesi sonucu bu rakamın kısa "sürede şaşırtıcı bir artışla iki katına" çıktığına dikkat çekilmişti.
Açıklamada, ayrıca İsrail ordusunun saldırılarının "geniş kapsamlı etkileri" ve yardım dağıtımına yönelik "süregelen kısıtlamalar" nedeniyle Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de çocuklardaki yetersiz beslenme sorununun hızla yayılarak "yıkıcı ve benzeri görülmemiş" düzeylere ulaştığı vurgulanmıştı.
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