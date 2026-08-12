Gazze'de Enkaz Altındaki Cenazeleri Çıkarma Çalışmaları Başladı

Gazze Şeridi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesinde Garbiyye ailesine ait çok katlı evin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk günlerinde hedef alındığını söyledi.

Basal, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, bazı cenazelerin daha önce çıkarıldığını ancak çocuk, kadın ve yaşlılara ait 13 cenazenin halen enkaz altında bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon halinde çalışan sivil savunma ekiplerinin söz konusu cenazeleri çıkarma çalışmalarına başladığını aktaran Basal, yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları için gerekli ekipman ve imkanlarda ciddi eksiklik yaşandığını kaydetti.

Basal, AA muhabirine, "Bu şekilde devam edersek enkaz altındaki cenazeler meselesinin tamamlanması yıllar sürebilir. Ancak gerekli ekipman, araç ve imkanlar sağlanırsa bu dosyayı birkaç ay içinde sonuçlandırabiliriz." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin karşılaştığı en büyük sorunların ekipman, araç, lojistik ihtiyaç ve yakıt eksikliği olduğunu belirten Basal, çalışanların enkaz kaldırma operasyonları sırasında ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu ekipmanlara da sahip olmadığını ifade etti.

Ekiplerin "çıplak elleriyle" çalıştığını söyleyen Basal, cenazeler, insan kalıntıları ve enkazdan çıkan maddelerle temas sırasında oluşabilecek risklere karşı yeterli koruyucu malzeme bulunmadığını dile getirdi.

Basal, sivil savunma personelinin herhangi bir ücret almadan görevlerini sürdürdüğünü anlatarak, ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplum, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine seslenen Basal, Gazze'deki enkazlardan cenazelerin çıkarılabilmesi için sivil savunma ekiplerine ağır iş makineleri ve gerekli lojistik desteğin sağlanmasını istedi.

Enkaz altında 1072 cenaze olduğu tahmin ediliyor

Çalışmalar, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı Filistinlilerin cenazelerini enkaz altından çıkarma projesinin ikinci aşaması kapsamında yürütülüyor.

Basal, daha önce basına yaptığı açıklamada, söz konusu aşamanın 800 saatlik çalışma süresini kapsadığını, Gazze, Kuzey Gazze ve Orta Gazze vilayetlerinde yıkılan 147 evin enkazında arama yapılacağını ve bu yapıların altında 1072 cenaze bulunduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Arama ve cenaze çıkarma çalışmalarının ICRC'nin desteğiyle yalnızca bir ekskavatör, bir buldozer ve bir kamyonla yürütüldüğünü belirten Basal, mevcut imkanları "son derece sınırlı" olarak nitelendirmişti.

Projenin Kasım 2025'te başlayan ilk aşamasında ise 500 saatlik çalışma sonucunda 54 ev ve binanın enkazında kayıp olduğu bildirilen 559 kişiden 333'ünün cenazesi veya kalıntıları çıkarılmıştı.

Yetersiz imkanlar nedeniyle yaklaşık 226 cenazeye ulaşılamamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Ekim 2025'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin kayıp olduğunu, bunların bir bölümünün cenazelerinin yıkılan binaların enkazında bulunduğunu, diğerlerinin akıbetinin ise bilinmediğini açıklamıştı.