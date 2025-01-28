Gazze'de Filistinlilerin Zorlu Dönüşü - Son Dakika
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Gazze'de Filistinlilerin Zorlu Dönüşü

Gazze'ye dönen 300 bin Filistinli, açık hava ve yıkım altında zor şartlarda yaşamaya başladı.

28.01.2025 19:46
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Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden kuzeydeki bölgelere dönen Filistinliler, ilk gecelerini sokaklarda, cami ve okulların enkazlarında oldukça zor şartlarda geçirdi.

Filistinliler, ateşkes anlaşması gereği güvenlik kontrolünden sonra Netzarim Koridoru ile Reşid Sahil Yolu ve Salahaddin Caddesi üzerinden Gazze kenti ve kuzeye dönüşlerini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, kuzeydeki yıkım oranı yüzde 90'lara ulaşırken, ilk gün Gazze ve kuzeydeki bölgelere 300 binden fazla Filistinli döndü.

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerindeki kamplardan yaklaşık 300 bin Filistinlinin Gazze kenti ve kuzeydeki bölgelere geçiş yaptığını belirtti.

Sevabite, "İlk geceleri her açıdan trajikti. Birçoğu çadır eksikliği nedeniyle açık havada kalırken, bazı aileler yıkılmış camilere ve okullara sığınmak zorunda kaldı. Bu yerler oldukça kalabalık hale geldi." ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaçların eksikliğine dikkati çeken Sevabite, su, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirterek "Soğuk hava koşulları ve en temel yaşam gereksinimlerinin yokluğu, ilk geceyi dayanılmaz kıldı." diye konuştu.

Gazze'nin acil olarak en az 250 bin çadıra veya konteynere ihtiyaç duyduğunu aktaran Sevabite, "Bu sayı, gerçek ihtiyacın bir kısmını karşılıyor çünkü 1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Sevabite, uluslararası kuruluşlardan konteyner ve çadır desteği beklediklerini ancak şu ana kadar herhangi bir barınma desteğinin bölgeye ulaşmadığını söyledi.

Konteyner ve çadır gönderileceğine dair sözler aldıklarını dile getiren Sevabite, sürecin hızlanması çağrısında bulundu.

Sevabite, çadır ve konteynerlerin gecikmesi durumunda insani krizin daha da derinleşeceğini vurgulayarak okullar ve camilerdeki yığılmanın artacağını ve bu durumun sağlık ve çevre koşullarını olumsuz etkileyerek bulaşıcı hastalık riskini artıracağını belirtti.

Kuzeye dönenlerin evlerinin enkazı üzerine çadır kurmaya başladığını aktaran Sevabite, "Bu durum, Gazze'deki insani krizin boyutunu ve alternatiflerin yetersizliğini ortaya koyuyor." dedi.

Sevabite, insanların topraklarına olan duygusal bağlılığı ve kalan mülklerini koruma arzusu nedeniyle mülklerinin enkazında kalmaya başladığını ancak enkaz üzerinde yaşamanın tehlikelerine dikkati çekerek "Enkazın altında çürümüş cesetler olması, hastalık ve salgın riskini artırıyor." şeklinde konuştu.

Yıkılmış duvarların veya molozların çökme riskine ve çocukların kazalara maruz kalma ihtimaline de dikkati çeken Sevabite, bunun geçici ve tehlikeli bir çözüm olduğunu ifade etti.

Sevabite, hükümetin 2023'te başlayan toplu göç süreciyle birlikte sivil toplum kuruluşları ve gruplarla koordineli şekilde "Göçmen Durumlarını Takip Operasyon Merkezi" kurduğunu ifade etti.

Ateşkes ilanından sonra bu merkezin çalışmalarının güçlendirildiğini vurgulayan Sevabite, merkezin temel görevlerinin yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını takip etmek, yardım dağıtımını koordine etmek ve güncel verilerini sağlamak olduğunu söyledi.

Sevabite, Gazze ve kuzey bölgelerinde 50 geçici barınma merkezi hazırlandığını belirtti.

Yardım malzemelerinin yetersizliğine dair ise Sevabite, şu ana kadar gelen yardımın ihtiyaçların sadece yüzde 5'ini karşıladığını, bölgeye günlük en az 600 tır gıda, ilaç ve barınma malzemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinlilerin Zorlu Dönüşü - Son Dakika

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