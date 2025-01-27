İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor - Son Dakika
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İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

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İsrail, esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması gerekçesiyle ortaya çıkan krizin aşıldığını ve ordunun tampon bölgeye doğru çekileceğini duyurdu. Öte yandan Sözcü Adraee tarafından yapılan açıklamada Filistinlilerin Türkiye saatiyle 08.00'den itibaren Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru geçebileceği, araçların geçisine ise 09.00'dan itibaren izin verileceği ifade edildi.

27.01.2025 03:46
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

"ARAÇLARDA SİLAH BULUNMASI İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı. Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

YEHUD'UN SERBEST BIRAKILMAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu. Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı. Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze\'nin kuzeyine doğru geçiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oooo:
    Kuzeyi komple yıktı düz etti. Bak yıkık size mısırda ev verelim. Sonra Gazze'ye çök. Tramp ve İsrail'in planı. Çakallar 5 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bir bomba temizlik için yeterli 0 0 Yanıtla
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