Gazze\'de Gıda Kıtlığı, Çocuklar Hastaneye Başvurdu

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki gıda kıtlığı nedeniyle ciddi düzeyde beslenme yetersizliği yaşayan onlarca çocuk hastanede gördükleri tedaviyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 4 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi genelinde insani durumun tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğu uyarısında bulundu.