Gazze'de Hastane Yatakları %300 Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Hastane Yatakları %300 Doldu

20.08.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de hastanelerde yatak doluluğu %300'e ulaştı; sağlık felaketi alarm veriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yatak doluluklarının yüzde 300'e ulaştığını ve bunun "karşı karşıya kaldıkları en ağır sağlık ve insani felaketi" yansıttığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "Hastanelerde yatakların doluluk oranı yüzde 300'e ulaştı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana karşı karşıya kaldığımız en ağır sağlık ve insani felaketi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin "yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini" ifade eden Burş, yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde "4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını" aktardı.

Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde." uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de 2 Mart'tan itibaren de tüm sınır kapılarını ve geçişleri kapatarak insani yardım girişini engelliyor ve sadece sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, Gazze'de ciddi ve tehlikeli bir sağlık krizine yol açıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Hastane, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hastane Yatakları %300 Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:11:30. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Hastane Yatakları %300 Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.