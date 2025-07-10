Gazze'de Hastaneler Yakıt Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de Hastaneler Yakıt Sıkıntısı Yaşıyor

10.07.2025 11:22
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İsrail'in ablukasıyla Gazze'deki hastanelerde yakıt ve elektrik krizi, insani felakete yol açıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapalı tutarak uyguladığı sıkı abluka sonucu Gazze'de yaşanan yakıt sıkıntısının hastanelerin hizmet dışı kalmasına ve insani bir felaket yaşanmasına sebep olacağı belirtiliyor.

İsrail'in saldırılarında çoğu hastane hizmet dışı kaldı. Halen kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet veren hastanelerde ise yakıt gibi çok ciddi bir sorun yaşanıyor.

Yakıt ve elektrik olmadan çalışması mümkün olmayan hastanelerde tam bir dram yaşanıyor. Sağlık ekipleri, kritik vakaların bulunduğu ünitelerde elektrik kullanırken diğer bölümlerdeki elektriği kesmek zorunda kalıyor.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde de, jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmadığı için böyle bir elektrik tasarrufuna gidildi. Şu an birçok bölüm ve odanın karanlığa gömüldüğü hastanede sadece cihazlar çalışıyor.

Elektriğin idareli kullanıldığı hastanede klimalar da çalıştırılmıyor. Enfeksiyon riskinin azaltılması için soğuk olması gereken ameliyathaneler de bundan nasibini alıyor. Doktorlar, klima çalışmadığı için ameliyatları çok zor şartlarda gerçekleştiriyor.

Yakıt gelmezse 24 saat sonra katliam yaşanabilir

Nasır Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Servis Müdürü Muhammed Sakr, hastanenin durumunun "felaket" düzeyinde olduğunu söyledi.

Sakr, "Hastane içindeki çoğu bölümde elektrik kesildi, katlanılabilir bir durum değil. Hastanede şu an 3 bin litre yakıt var ama bizim günde 4 bin 500 litre yakıta ihtiyacımız var. Yakıtı idareli kullanmak için bazı bölümlerdeki elektriği kestik." dedi.

Elektriği idareli kullanıyor olsalar bile buna 24 saatten fazla dayanmalarının mümkün olmadığına işaret eden Sakr, şunları aktardı:

"24 saat sonra bir katliamla karşılaşacağız ve hastalar nefes alamayacakları için boğularak ölecek. Bir kez daha o 'korkunç senaryo' yaşanacak. İsrail ordusunun kente daha önceki girişinde de Nasır Hastanesindeki hastalar yataklarında boğularak yani oksijensiz kalarak ölmüştü ve durum çok feci idi. 24 saat sonra yeniden çok feci görüntülerle karşılaşacağız."

Hastaneler, İsrail'in keyfine bırakılmamalı

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra ise yenidoğan ünitesinden yaptığı açıklamada, bu ünitenin tamamıyla elektrikle ayakta durduğuna işaret etti.

Gazze'de savaşın başından bu yana elektriğin olmadığını, hastanelerdeki elektriğin ise jeneratörlere gelen yakıtla üretildiğini dile getiren Ferra, "Daha önce pek çok defa, hastanelere özel elektrik hatları olması gerektiğini söyledik ama olmadı. 4-5 gün yetecek kadar yakıt geliyor sonra kesiliyor. Bu sürekli tekrarlanıyor. Hastalar ile çocukların hayatı İsrail'in keyfine ve siyasi çekişmelere bırakılmamalı." dedi.

Hastanelere gelen yakıtın hem miktarında azalma olduğunu hem de zamanında gelmediğini, bu nedenle elektrikle çalışan pek çok cihazın kullanımdan çıkarıldığını kaydeden Ferra, "Mesela bütün klimalar kapatıldı. Sağlık çalışanları kan ter içinde bu boğucu ortamda çalışmak zorunda kalıyor. Bu küvözlerde sıcaklığı belli bir seviyede tutmak için dahi elektriğe ihtiyacımız var. Yakıtta herhangi bir sıkıntı bu çocukların ölmesi demek. Yoğun bakım ünitesi, ameliyathaneler, kadın doğum; bunların hepsi elektrikle ayakta duruyor." ifadesini kullandı.

Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi yetkilileri de dün kameralar karşısına geçmiş, "yakıt eksikliği nedeniyle hastanenin 3 saat içinde hizmet dışı kalacağını" duyurmuş ve yaklaşan "insani felaket konusunda" uyarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hastaneler Yakıt Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

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