Gazze'de Hava Saldırıları: 184 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Hava Saldırıları: 184 Ölü

İsrail'in son 72 saatteki hava saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca yaralı.

04.01.2025 22:47
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in son 72 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in son 72 saatte düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in son 72 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 456 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hava Saldırıları: 184 Ölü - Son Dakika

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