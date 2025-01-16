Gazze'de Hava Saldırıları: 38 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Hava Saldırıları: 38 Ölü

İsrail ordusu, ateşkes sonrası Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 38 Filistinliyi öldürdü.

16.01.2025 11:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından, düzenlediği hava saldırılarında en az 38 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı binaları bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bazı binaları "bombardıman çemberine alacak" şekilde bir dizi saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Gazze kentinde en-Nebih ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kentteki ed-Derec Mahallesi'nde el-Muznir ailesine ait binaya yönelik hava saldırısında da 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş- Şucaiye Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında da 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ateşkesin duyurulmasından sonra yoğunlaşan saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak, "Ateşkesin ilanından itibaren yoğunlaşan İsrail hava saldırılarından kaçan kadın ve çocuklar hastaneye sığınıyor." dedi.

Söz konusu kaynak, İsrail'in devam eden saldırılarında yaralanan 8 çocuğun hastaneye geldiğini belirtti.

Görgü tanıklarına göre de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in el-Lahham ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Bu arada İsrail ordusunun denizden de Refah kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hava Saldırıları: 38 Ölü - Son Dakika

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