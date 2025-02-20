Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika
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Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail saldırılarında evsiz kalan Filistinliler, kötü hava koşullarında derme çatılarda yaşamaya çalışıyor.

20.02.2025 13:47
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İsrail'in konteyner evlerin girişine izin vermediği Gazze'de 15 ay süren saldırılarda bombaların hedefi olmaktan kurtulan Filistinliler şimdi de şiddetli rüzgar ve yağmur altında derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini hedef aldığı 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler, kışın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bu günlerde olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Plastik ve yıpranmış battaniyelerle ısınmaya çalışan başta yaşlı ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli, ilaç ve ısıtıcı sıkıntısının had safhada olduğu bölgede büyük risk altında bulunuyor.

Gazze'de soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze'de bir süre soğuk ve yağışlı havaların beklendiğini duyurdu.

Basal, "Özellikle barınma merkezleri ve çadırlardakiler başta olmak üzere Gazzelilere etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunuyoruz, soğuklar gelecek haftaya kadar artacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları, daha önce de yaşandığı gibi, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yerlerinden sökülüyor veya çökebiliyor.

Derme çatma çadırlarda kalan Gazzeliler, yıkılmaması için çadırlarını taş ve tahtalarla güçlendirmeye çalışıyor.

Filistinliler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye ısınma malzemeleri, çadır ve konteyner ev gibi temel ihtiyaçların girişini engellemesi nedeniyle zor koşullarla mücadele ediyor.

İsrail'in yakıt girişini de engellediği Gazze'de, geceleri sıcaklıkların düşmesi ve ısıtıcıların olmaması nedeniyle yaşanan dram daha da artıyor.

"Rüzgar çok şiddetli ve çadırları uçuruyor"

AA muhabirine konuşan Filistinli Ahmed Muhenna, "Rüzgar çok şiddetli ve çadırları uçuruyor. İnsanlar için buradaki durum son derece zor." dedi.

Yaşlı adam, "Denizin kıyısında çadırlarda yaşıyoruz ve rüzgarla birlikte çektiğimiz acılar soykırımın da üzerine çıkıyor." diye konuştu.

"Geri döneceğimiz evimiz yok, konteyner evler de yok"

Filistinli Vela en-Neccar ise ateşkesle birlikte bombardımanın durduğunu ancak yaşadıkları bölgenin İsrail sınırına yakın olması nedeniyle oraya geri dönemediklerini söyledi.

Neccar, "Artık bombardıman, yıkım ve ölenler yok belki. Ama açlıkla, çadırlarla olan savaşımız devam ediyor. Geri döneceğimiz evimiz yok, konteyner evler de yok." dedi.

Filistinli kadın, "Acı ve açlığa rağmen buradan göç etmeyi reddediyoruz, bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Konteyner ev istiyorlar

Yıpranmış bir çadırda hayatta kalmaya çalışan Buseyne en-Neccar ise konteyner ev istediklerini söyledi.

Filistinli kadın, barınacak yer bulamadığını, ciddi anlamda su sıkıntısı yaşadıklarını ve yaşam şartlarının çok zor olduğunu anlattı.

Gazze'de 1,5 milyon kişi evsiz kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon kişi evlerinin İsrail saldırılarında yıkılması nedeniyle evsiz kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin tamamı temel yaşam hizmetleri ve altyapı eksikliğinden muzdarip.

Gazze'de geçen haftalarda da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Filistinlilerin çadırları uçmuş veya parçalanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika

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