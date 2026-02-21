Gazze'de İftar: Yıkık Cami Kubbesinde Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında ramazan ayına kan ve gözyaşıyla giren Gazze Şeridi'nde yıkılan bir caminin kubbesine sığınan Filistinli aile, savaş uçakları ve kurşun seslerinin çevrelediği enkazda iftarını yapıyor.

İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası altında, gıda, su ve yakıt girişinin kısıtlı olduğu Gazze'de pek çok Filistinli aile çadırlarda ve yıkılmış yapılarda yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırılarını sürdüren İsrail askerlerinin soğuk tüfeklerinden çıkan kurşun seslerinin yankılandığı bölgede ölüm korkusuyla hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, iftar yapmak için bir kap yemeği zor buluyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli aileden biri olan Selman ailesi, İsrail saldırılarında yıkılan Osman Camisi'nin ayakta kalan kubbesinin içinde yaşam savaşı veriyor.

Camiden geriye kalan kubbeyi kendilerine çatı edinen aile, enkazı, ölümün çevrelediği bölgede kendilerine sığınak yapıyor.

Hayatta kalabilmek için enkazda yaşayan aile, oruç tuttukları günün sonunda buldukları çalı çırpıyla pişirebildikleri yemeği bölüşerek iftarını yapabiliyor.

4 ay önce camiye sığındılar

AA muhabirine konuşan Filistinli Mahmud Selman, önceden Cibaliya'da yaşadıklarını, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle yaklaşık 4 ay önce buraya sığındıklarını belirtti.

Bölgeye geldiklerinde buranın kalabalık olduğunu söyleyen Selman, "Başka sığınacak yer bulamadığımız için çocuklarla beraber yıkılan caminin kubbesini çatı edindik." dedi.

Caminin yıkılan enkazı üzerinde uyuduklarını, iftar yaptıklarını, yerinden edilenlerin hepsinin içinde bulundukları durumda olduklarını dile getiren Selman, durumlarının kötü olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğunu söyleyen Selman, ramazan ayının kendilerine ve yerinden edilen, felaketler yaşayan tüm Filistin halkına hayırlar getirmesini temenni etti.