Gazze'de İkinci Aşama Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
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Gazze'de İkinci Aşama Müzakereleri Başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu.

18.02.2025 16:16
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saar, Gazze'nin tamamen askerden arındırılmış bölge olmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Dün bir Güvenlik Kabinesi toplantısı yaptık. İkinci aşama müzakerelerine bu hafta başlama kararı verdik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi ABD kontrolüne alma planına karşı Arap devletleri tarafından bir alternatif plan geliştirildiğini aktaran Saar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planı incelemeye değer bulduğunu söyledi.

Saar, Gazze'nin kontrolünün Hamas'tan Filistin yönetimine devredilmesini öngören bir planı desteklemeyeceklerini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün toplanmıştı

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

İkinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağı duyurulmuştu.

Ayrıca, müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği, heyete kabine toplantısından çıkacak sonuca göre ikinci aşamayı müzakere etme yetkisinin verileceği bildirilmişti.

İsrail medyası, dün gerçekleştirilen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine ilişkin bir karar alınmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İkinci Aşama Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika

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